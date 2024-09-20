Точно Comedy Сlub: Захарова иронично ответила на слухи о госперевороте в Армении

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 42 0

Захарова в шутку связала слухи о госперевороте в Армении с закрытием Comedy Club

Точно Comedy Сlub: Захарова иронично ответила на слухи о госперевороте в Армении

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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До этого Ереван обвинил Россию в попытке захвата власти в стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично указала на связь между закрытием Comedy Club и недавними слухами о госперевороте в Армении. Об этом дипломат рассказала на полях IV Евразийского женского форума в Петербурге.

«Я надеюсь, не по этой причине закрылся Comedy Club?» — сказала она в шутку журналистам.

Речь идет о заявлении Следственного комитета Армении, который 18 сентября обвинил Россию в якобы подготовке к госперевороту в стране. В ведомстве сообщили, что задержали нескольких граждан Армении и выходцев из Нагорного Карабаха, которые якобы готовили вооруженный захват власти. При этом отмечалось, что они могли проходить для этого подготовку в России.

Ранее юморист Гарик Харламов объявил о закрытии юмористического телешоу Comedy Club 19 сентября. Он признался, что последний выпуск поклонники смогут увидеть уже сегодня. Причем 20-й сезон шоу будет проходить в обновленном формате.

Евразийский женский форум каждые три года проходит в Петербурге, начиная с 2015-го. Сейчас состоялось уже четвертое мероприятие — оно продлится до 20 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Кремле прокомментировали слова Пашиняна об «угрозе» ОДКБ для Армении.

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