Comedy Club закрывают? Что известно о будущем телепроекта

Текущий сезон проекта закончится 20 сентября. Будет ли следующий?

Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила о закрытии Comedy Club. Последний выпуск юмористического телешоу выйдет 20 сентября в 21:00.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — говорилось в сообщении.

Позже в новости был изменен текст. Согласно новой информации, 20 сентября стартует новый сезон шоу. Ранее стало известно о планах перезапустить шоу, но, похоже, оно продолжит выходить в прежнем формате. Сезон станет юбилейным- 20.

Впервые Comedy Club вышел в эфир 23 апреля 2005 года. Почти 20 лет проект радует зрителя — за это время вышло более 800 выпусков. В них было 1,5 тысячи стендапов, четыре тысячи миниатюр и десять тысяч концертов. Выпуски снимались в сотнях городов — не только в России, но и по всему миру.