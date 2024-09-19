Comedy Club закрывают? Что известно о будущем телепроекта
В «Газпром-медиа» сообщили о закрытии Comedy Club
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Текущий сезон проекта закончится 20 сентября. Будет ли следующий?
Пресс-служба «Газпром-медиа» сообщила о закрытии Comedy Club. Последний выпуск юмористического телешоу выйдет 20 сентября в 21:00.
«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — говорилось в сообщении.
Позже в новости был изменен текст. Согласно новой информации, 20 сентября стартует новый сезон шоу. Ранее стало известно о планах перезапустить шоу, но, похоже, оно продолжит выходить в прежнем формате. Сезон станет юбилейным- 20.
Впервые Comedy Club вышел в эфир 23 апреля 2005 года. Почти 20 лет проект радует зрителя — за это время вышло более 800 выпусков. В них было 1,5 тысячи стендапов, четыре тысячи миниатюр и десять тысяч концертов. Выпуски снимались в сотнях городов — не только в России, но и по всему миру.
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