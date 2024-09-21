«Давно было замечено»: может ли классическая музыка вылечить вашу депрессию

Недавние исследования ученых из Китая показали, что такой досуг поможет полностью излечиться от этого недуга.

Прослушивание классической музыки может помочь лишь облегчить симптомы депрессии, но не вылечить ее. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун в разговоре с 5-tv.ru.

«Лично я не сталкивался с влиянием классической музыки на депрессивного человека», — заявил он.

Конечно, многие люди включают при плохом настроении музыку, которая им нравится или вызывает ностальгию. Это помогает им отвлечься от проблем и вспомнить те чувства из прошлого, когда они были счастливы.

Все это оказывает положительный эффект на нашу психику уже вне зависимости от жанра. Таким образом, здесь состояние человека улучшается за счет ассоциативной связи.

Что касается классики, то она, несомненно, оказывает благотворное влияние в целом.

Например, на беременную женщину и ее малыша. Такая музыка также способна улучшить мыслительную деятельность человека и поможет понизить ваше артериальное давление, если оно повышенное. В случае прослушивания поп-музыки или джаза такого эффекта уже не наблюдается.

Помимо этого, такая музыка отлично подойдет для сна, особенно если у вас бессонница.

Специалист также отметил, что многие исследователи замечали понижение тревоги у людей, которые слушают классическую музыку.

«Давно было замечено, что прослушивание классической музыки помогает снизить тревогу. То есть косвенно все это влияет на проявление депрессии, но не лечит ее кардинально. Однако симптомы уменьшает, помогает расслабиться, уменьшить частоту сердечного ритма и тревогу», — пояснил эксперт.

Тем не менее использовать только лишь одну музыку в качестве терапии от депрессии — недостаточно. Классика может лишь косвенно помочь в ее лечении, но не может быть основным средством борьбы.

«Я думаю, что исследование, которое было проведено, оно близко к истине, но кардинально не лечит депрессию, и является средством симптоматическим», — подытоживает Ковтун.

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