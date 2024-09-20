В Петербурге задержаны хакеры, взломавшие терминал с информацией о ж/д составах в России

Силовики задержали 12 жителей Санкт-Петербурга, которые могут быть причастны к незаконному получению секретной информации о передвижении железнодорожных составов по территории РФ. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, задержанные смогли подключиться к терминалу, на который в реальном времени поступала информация о расписании и маршрутах движения грузовых поездов, а потом пытались продать эти сведения заинтересованным лицам. Причем, некоторые клиенты были из-за рубежа.

Организация, как предполагают правоохранители, функционировала с 2020 года.

«Для легализации противоправной деятельности ее участники создали коммерческую организацию. Она декларировала своей деятельностью использование баз данных и информационных ресурсов. От имени этой фирмы с участниками процесса грузоперевозок заключались договоры на оказание услуг», — говорит Волк.

Предварительно, доход злоумышленников составлял от 500 тысяч до одного миллиона рублей в месяц, а за все время существования компания «заработала» больше 100 миллионов.

В ходе обысков у задержанных изъяты компьютерная техника, флешки, мобильные телефоны и документы. Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации.