У некоторых забрали пейджеры: в США могли знать об атаке Израиля на Ливан

И возвращаемся к теме Ливана. История с пейджерами становится все интереснее. США сначала заявили, что были не в курсе планов Израиля, а теперь выяснилось, что это может оказаться ложью. Всего за несколько дней до атаки от американских врачей в Бейруте потребовали сдать свои старые устройства якобы для обновления прошивки. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков знает детали.

Пока весь мир приходит в себя после взрывов в Ливане, дело о минировании пейджеров обрастает подробностями. «Известия» выяснили: в Бейруте сейчас проверяют не только те больницы, в которых сработали устройства, но и те, где взрывов не было.

За несколько дней до атаки персонал медицинского центра Американского университета свою систему связи обновил. Текст письма об этом сейчас распространяется в Сети.

«В связи с обновлением нашей пейджинговой системы до новой версии с улучшенным охватом мы официально выводим из эксплуатации старую пейджинговую систему. Дата запуска — 29 августа в 8:30 утра», — говорится в нем.

Это одно из крупнейших медицинских учреждений ливанской столицы. Врачи медицинского центра Американского университета в эти дни принимали и оперировали раненых и даже подготовились к возможной эскалации конфликта.

«Мы пополнили запасы провизии и привели в боевую готовность весь персонал. Но, знаете, если начнется война, никто не может быть достаточно подготовленным», — заявил главный врач больницы Салах Зейн.

О том, что пейджеры взорвутся, рядовые сотрудники могли и не знать. Подготовку к атаке также отрицает и руководство университета. «Известия» направили запрос на комментарий. Позже на официальном канале соцсети Х появился комментарий: систему действительно обновили 29 августа. Но связано это исключительно с улучшением работы. По данным The New York Times, первые такие пейджеры начали поставлять в Ливан летом 2022 года. Но США явно террористический метод атаки не смущает.

«Мы перебрасываем все имеющиеся у нас силы и средства в этот регион. Это послание тому, у кого возникнет желание атаковать наши силы или напасть на Израиль. Знак, что мы там находимся. Но мы с самого начала ясно дали понять, что не хотим видеть более широкий региональный конфликт», — сказал заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Но это на словах. На заседании Совбеза ООН постпред России подчеркнул, что США уже в пятый раз выгораживают Израиль.

«К сожалению, на сегодняшний день его практическая работа по ближневосточному урегулированию фактически заблокирована США, которые, продавив абсолютно нежизнеспособную резолюцию 2735, с тех пор снова блокируют любые попытки дать справедливую оценку действиям Израиля», — отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Сейчас полыхает весь Северный фронт. Противоборствующие стороны обмениваются ракетными ударами.

«Это одна из центральных улиц в южном пригороде Бейрута. Основные взрывы происходили здесь примерно в паре кварталов отсюда. Но там сейчас все оцеплено. Не пускают не только иностранных, но и местных журналистов. И предприняты беспрецедентные меры безопасности. Не исключены и повторные атаки», — поделился корреспондент Кирилл Ольков.

На кадрах — атаки «Хезболлы» по северу Израиля. Две противотанковые ракеты ударили по военной инфраструктуре. Один погибший, как минимум восемь раненых. Одновременно позиции израильской армии и в районе Западной Галилеи поразил начиненный взрывчаткой беспилотник.

В 35-тысячном израильском городе Цфат и поселке Мерон, которые находятся на границе с Ливаном, этой ночью началась экстренная эвакуация жителей. Тем, кто не хочет уезжать, власти советуют держаться поближе к бомбоубежищам.

«Честно говоря, мы находимся в стрессе уже почти год, так что все новое только усугубляет ситуацию», — отметила жительница Израиля Шей Саде.

Столкновения грозят перерасти в полномасштабный конфликт. Изменить ситуацию необходимо. О том, как это сделать, внезапно заговорил президент Франции Макрон.

«Наконец, сейчас как никогда вам нужен президент, который возглавит страну перед лицом угроз, и все политические силы должны выполнять свои обязанности, а председатели парламента должны как можно скорее их объединить», — подчеркнул Эммануэль Макрон.

Так просто. Все у него кому-то должны, кроме Израиля, который так и не взял на себя ответственность за подрыв пейджеров. Ливан инициировал собственное расследование. В опубликованном письме ливанской миссии в ООН говорится, что беспроводные средства связи были заминированы до попадания на территорию страны. Их подорвали путем отправки на устройства кода.