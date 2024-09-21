«Два конкурента»: какие опасности несет появление второй Луны на орбите Земли

Российский астроном прокомментировал открытие испанских ученых.

Различные астероиды на орбите нашей планеты — это далеко не редкое явление, поэтому нет ничего удивительного в появлении мини-Луны. Об этом рассказал астроном Владимир Сурдин в беседе с 5-tv.ru.

Не так давно испанские астрономы сообщили миру о том, что у Земли скоро появится еще одна Луна. Для кого-то эта новость может звучать довольно пугающе, однако российский астроном развеял все опасения, сказав, что это явление никак не отразится на нашей планете.

Дело в том, что в космосе существует огромное скопление астероидов и очень многие из них рано или поздно попадают на орбиту Солнца или Земли, но это ни к чему фатальному не приводит.

«Довольно большое скопление мелких астероидов движется недалеко от орбиты Земли. Иногда они попадают в область, которую контролирует гравитация земного шара. Это примерно область в три раза большего размера, чем расстояние от Земли до Луны — примерно полтора миллиона километра радиус», — объясняет эксперт.

При этом если какая-то частица или астероид попадает в эту область, то он некоторое время проводит вблизи Земли под контролем ее гравитации, но, как правило, потом покидает эту область, уточняет Сурдин.

Чтобы было понятно, как это работает, астроном привел в пример игру в бильярд, когда вы случайным образом запускаете шар в стенки стола.

«Это область гравитационного контроля земного шара. Земля придерживает в этой области частицы рядом с собой, но есть дырки, поэтому шарик будет у вас биться об борта десять или 20 раз, а потом случайно попадет в дырку и провалится», — объясняет астроном.

Примерно также эти астероиды и пролетают мимо нашей планету, а потом попадают туда, где Солнце сильнее притягивает, чем Земля, а потом уходят от Земли на свою околосолнечную орбиту.

Через несколько лет они вновь могут сблизиться с Землей, сделать несколько оборотов вокруг нее и снова попасть туда, где Солнце их «оторвет», продолжает мысль Сурдин.

«Солнце и Земля — два конкурента в этом смысле. Это называется Полость Роша», — уточняет он.

Другими словами, подобное уже происходило и будет происходить в дальнейшем. За последние годы раза три или уже было обнаружено три-четыре таких астероидов.

К тому же эта мини-Луна надолго с нами не задержится — всего на полтора месяца. Его появление в небе стоит ожидать уже конца сентября вплоть до 25 ноября этого года.

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