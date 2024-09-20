Путин создал комиссию Совбеза по комплектованию армии контрактниками

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Председателем комиссии станет Дмитрий Медведев, его заместителем по этой должности — Андрей Белоусов.

Путин создал комиссию Совбеза по комплектованию армии контрактниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию вооруженных сил контрактниками.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что председателем комиссии станет зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, его заместителем по этой должности — министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО 18 сентября Путин заявил, что российскую армию необходимо комплектовать подготовленным личным составом, в том числе в новых военных округах.

«В тесном взаимодействии федеральных и региональных органов власти нужно решить ключевую задачу — обеспечить комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом», — подчеркнул президент.

Он добавил, что Минобороны и власти регионов должны уделять должное внимание вопросам подготовки военнослужащих с использованием всех имеющихся ресурсов, в том числе базы допризывных организаций, военных вузов, учебно-методических центров и полигонов.

По словам Путина, армия будет получать серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, а также систем управления и связи, для эффективного применения которых необходимы обученные расчеты и экипажи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поручил увеличить штатную численность Вооруженных сил России.

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