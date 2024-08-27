Выгодное предложение: как заработать на трудовой премии

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 59 0

Экономист Лобода: трудовую премию выгодно вложить в банк под 18% годовых

Выгодное предложение: как заработать на трудовой премии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Во что вкладывать деньги, чтобы приумножить свой капитал?

Трудовой премией в размере двух месячных зарплат можно грамотно распорядиться и тем самым приумножить свой капитал. Об этом в беседе с Газетой.ру рассказал экономист Андрей Лобода.

По словам эксперта, если брать за основу среднюю заработную плату россиян размером в 73 тысячи рублей, то премия тогда приблизится к сумме 146 тысяч. Лучшим решением в таком случае будет положить деньги на счет в банке под 18% годовых. И через год можно будет снять уже 172 тысячи рублей, заработав сверху дополнительные 26 тысяч.

«Если эту сумму положить на новый вклад в 2025 году на год с более низкой ставкой около 15% годовых, через год можно снять от 198 тысяч рублей. Процентные ставки по вкладам в 2025 году наверняка будут снижаться, но резкого их обвала в разы не будет», — объяснил специалист.

Также экономист порекомендовал обратить внимание на золото, которое на фоне ослабления доллара ожидаемо будет расти в цене. Вложение в драгметаллы поможет в длительной перспективе защитить ваши сбережения от инфляции.

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