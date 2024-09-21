«Были частью древнего»: в Тасмании обнаружили окаменелости неизвестных растений

Возраст находки составлял около 53 миллиона лет.

На острове Тасмания в результате раскопок обнаружили окаменелости неизвестных полярных растений возрастом 53 миллиона лет. Об этом сообщает портал Live Science.

Это оказались останки двух видов хвойных растений, которые в период между 53 и 49 миллионами лет назад росли в условиях, кардинально отличающихся от нынешних в Тасмании.

Деревья произрастали в лесу в эпоху эоцена, тогда глобальная температура планеты была около 27 градусов. В то время Австралия еще не была отделена от Антарктиды.

«Эти окаменелости подчеркивают исторические связи между Антарктидой, Южной Америкой и Австралией, которые когда-то были частью древнего суперконтинента Гондвана», — отметил исследователь доктор Слоданик.

Также во время раскопок исследователи нашли более 400 новых окаменелостей папоротников и других растений.

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