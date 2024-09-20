Андрей Григорьев-Апполонов призвал молодежь бежать из жестокого мира шоу-бизнеса

Знаменитый артист назвал качества, которыми необходимо обладать, чтобы выдержать эту колоссальную нагрузку.

Певец Андрей Григорьев-Апполонов, бессменный солист легендарной группы «Иванушки International», никому не советует пробиваться на большую сцену и строить карьеру в шоу-бизнесе. На презентации сольного проекта MARSO он честно рассказал, что ждет начинающих артистов — через эти испытания когда-то проходил и сам. По мнению музыканта, куда лучше сразу выбирать профессиональный путь, связанный с минимальными рисками. Потому что последствия проигрыша на этой стезе могут быть разрушительными.

«Идите в институт лесной промышленности. Не надо шоу-бизнеса, потому что не так все сладко… И с психикой бывает не так все гладко. Это такая самоотверженность, самоотдача… Самопожертвование такое надо иметь, чтобы идти. Понимаешь, учишься, учишься, стараешься, поешь, поешь, а ты никому не нужен. И ты поешь, а тебя слушают десять человек, и ты не реализуешься. Прикинь, какой облом!» — сказал Григорьев-Апполонов.

По словам певца, его профессия очень сложна. Но если никакие попытки вразумить амбициозного артиста не срабатывают, и он твердо решил посвятить свою жизнь искусству, лучше бы ему сразу приготовиться к самому худшему — к любому развитию событий. И к тому, что он станет звездой, и к тому, что публика его отвергнет.

«Это все настолько сложно и опасно, опасно для психики человека. Так что я ничего не могу пожелать, я говорю — бегите из шоу-бизнеса, бегите. Не надо сюда», — все повторял исполнитель.

Как признался Григорьев-Апполонов, в его творческой жизни не было грандиозных разочарований, но в состоянии на грани отчаяния он бывал не единожды. После создания группы «Иванушки International» и записи хита «Тучи», пока еще будущего хита, ее участники полтора года оставались без концертов. Никаких приглашений на шоу и частные вечеринки, никаких премий, никакой узнаваемости — ничего. Сидя в съемной квартире на окраине города, артист уже размышлял, чем же займется, когда коллектив окончательно распадется.

«И вот последняя попытка у нас была доказать, что мы на все готовы. Мы сняли клип на песню „Тучи“, и понеслась. Повезло девочки!» — заключил певец.

Впрочем, судьба Григорьева-Апполонова еще не самая извилистая. Ему-то продюсер снимал квартиру, пусть и плохонькую, да не в центре Москвы. Ранее в интервью 5-tv.ru исполнитель Илья Гуров признался, что в трудные времена жил на улице, но не оставлял мечту о сцене.