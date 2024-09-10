Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Ученые Ковальчук, Адамов и Асмолов отдали часть госпремии на закупку РЭБ

Российские ученые отдали часть госпремии на закупку РЭБ для Белгородской области

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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На переданные Михаилом Ковальчуком и его коллегами средства Народный фронт уже закупил 40 систем.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член попечительского совета Фонда перспективных исследований Михаил Ковальчук, а также ученые Евгений Адамов и Владимир Асмолов передали часть присужденной им госпремии в области науки и технологий в фонд Народного фронта «Все для Победы!», чтобы оснастить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) автобусы в Белгородской области.

На переданные учеными средства Народный фронт уже закупил 40 систем РЭБ. По словам его представителя Александра Шошникова, особе внимание будет уделено оснащению транспорта в городе Шебекино, Борисовском и Краснояружском районах.

В свою очередь замгубернатора по региональной безопасности Сергей Дядькин назвал насыщение приграничных муниципалитетов системами РЭБ наиболее важной задачей для области. По его словам, власти региона приобретают их в большом количестве. Также системы на безвозмездной основе поставляет Народный фронт.

Системы РЭБ в транспорте позволят обезопасить пассажиров и водителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук удостоился Госпремии в области науки и технологий за 2023 год. Награду он разделил с научным руководителем Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгением Адамовым и советником гендиректора «Росатома» Владимиром Асмоловым.

Ученых отметили за цикл работ, внесших вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития российской ядерной энергетики.

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