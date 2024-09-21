Умер народный артист РФ Владислав Верестников

Умер народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Ему было 77 лет. Об этом сообщила агентству ТАСС пресс-служба Государственного академического Большого театра России.

«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Владислав Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове, где окончил вокальное отделение Харьковского института искусств.

В 1977 он поступил в стажерскую группу Большого театра, а в 1978 году был переведен в основную труппу. За годы работы он исполнил более 30 партии в операх. Он обрел популярность не только в России, но и за границей. Верестников неоднократно гастролировал в США, Японии, Италии, Франции, Дании, Голландии, Германии и других странах.

В 1988 году был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а также звания Народного артиста России в 1994 году.

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