Умер народный артист РФ Владислав Верестников

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 87 0

Оперному певцу было 77 лет.

Умер народный артист РФ Владислав Верестников

Фото: Из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Умер народный артист России, оперный певец Владислав Верестников. Ему было 77 лет. Об этом сообщила агентству ТАСС пресс-служба Государственного академического Большого театра России.

«Владислав Аркадьевич Верестников сегодня умер на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Владислав Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове, где окончил вокальное отделение Харьковского института искусств.

В 1977 он поступил в стажерскую группу Большого театра, а в 1978 году был переведен в основную труппу. За годы работы он исполнил более 30 партии в операх. Он обрел популярность не только в России, но и за границей. Верестников неоднократно гастролировал в США, Японии, Италии, Франции, Дании, Голландии, Германии и других странах.

В 1988 году был удостоен звания Заслуженного артиста РСФСР, а также звания Народного артиста России в 1994 году.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако.

+19° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:36
Главу района в Самарской области задержали по делу о взяточничестве
13:20
«Устраивает шоу»: почему Брэдли Купер не женится Джиджи Хадид
13:05
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
12:49
Суд назначил административный арест 13 участникам конфликта у офиса Wildberries
12:21
«Были частью древнего»: в Тасмании обнаружили окаменелости неизвестных растений
12:06
Умер народный артист РФ Владислав Верестников

Сейчас читают

Константин Крюков отказывается делать уроки с детьми: «Их мучают мамы»
«Лакомство, которое можно съесть раз в месяц»: чем грозит злоупотребление картофелем
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака