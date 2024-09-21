«Наши вкусы сходятся»: Ковальчук рассказала о совместном досуге с Харламовым

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 15 0

Катерина Ковальчук рассказала о фильмах, которые они смотрят с мужем Харламовым

«Наши вкусы сходятся»: Ковальчук рассказала о совместном досуге с Харламовым

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Знаменитая пора поделилась своими рекомендациями для совместного просмотра кино.

Актриса Катерина Ковальчук любит смотреть с новоиспеченным супругом юмористом Гариком Харламовым фильмы. Об этом она рассказала Кино Mail.

Звездная пара обожает проводить свободное время за просмотром киноисторий. Ругаться за пульт от телевизора им не приходится — вкусы артистов полностью совпадают. Это несказанно радует актрису.

Она отметила, что благодаря такому совпадению — у них с мужем есть дополнительная возможность на совместный досуг.

«Сейчас вот на втором сезоне сериала „Доктор Хаус“. При этом Гарик уже видел его и когда узнал, что я не смотрела, заявил, что это невозможно и так не должно быть! Я очень рада, что у нас сходятся вкусы», — поделилась Ковальчук.

Катерина стала третьей женой Харламова. Совсем недавно пара сыграла свадьбу. Актриса, несмотря на свою известность, взяла фамилию мужа. Хотя для псевдонима оставила девичью — все-таки она уже раскрученная. Супруги находятся в абсолютной идиллии.

Они периодически выкладывают в Сеть видео, где смеются и кокетничают друг с другом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Харламов и Ковальчук раскрыли подробности брака.

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