Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Владимиа Моргунов скончался в 43 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 74 0

О причинах смерти артиста пока ничего не известно.

Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Владимиа Моргунов скончался в 43 года

Фото: Из открытых источников

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Не стало российского актера Владимира Моргунова, известного по роли в популярном ситкоме «Моя прекрасная няня». Ему было 43 года. О смерти артиста сообщает портал «Кино-театр.ру», однако причины такого раннего ухода в публикации не указаны.

«Моя прекрасная няня» — один из самых известных проектов в карьере Моргунова. В этом сериале он сыграл трех персонажей в разных сериях. В 26-й под названием «Старые добрые времена» был фотографом, в 46-й серии «Что наша жизнь — игра!» — ассистентом режиссера, а в 76-й «Пансионат» — еще одного второстепенного героя по имени Олег.

Владимир Моргунов родился в 1980 году. В 2004-м окончил РАТИ-ГИТИС, получил диплом актера драматического театра и кино. В течение двух лет был членом труппы столичного театра «У Никитских ворот». В его портфолио также небольшие роли и эпизоды в фильмах и сериалах «Дорогая Маша Березина», «Дом кувырком», «Кто в доме хозяин?», «Наша Russia. Яйца судьбы». В соцсетях артист заявлял, что в последнее время зарабатывал в качестве ведущего мероприятий.

Как известно, проект «Моя прекрасная няня» сделал знаменитой актрису Анастасию Заворотнюк. Сериал снимался с 2004 по 2008 годы. После него ее ждала блистательная карьера в кино и на сцене, звание заслуженной артистки РФ и премия «ТЭФИ». В 2019 году она пропала с экранов в связи с болезнью. У звезды обнаружили опухоль головного мозга — глиобластому.

Она умерла 29 мая 2024-го в 53 года. Младшей дочери Заворотнюк от брака с фигуристом Петра Чернышева всего пять лет. Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом появлении вдовца на публике после похорон.

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