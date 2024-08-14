Весь в черном: вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 66 0

Вдовец Анастасии Заворотнюк Чернышев впервые появился на публике после ее смерти

Весь в черном: вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти

Фото: Замир Усманов / ТАСС

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Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк

Фигурист посетил премьеру ледового шоу Татьяны Навки.

Петр Чернышев, муж покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после смерти супруги. Фигурист посетил презентацию шоу «Вечера на хуторе» в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе.

Петр вышел в свет с густой бородой и весь в черном. Очевидцы отметили, что фигурист еще не до конца пришел в себя. Позже выяснилось, что он не планировал приезжать на мероприятие, однако из-за болезни организатора шоу Татьяны Навки ему пришлось приехать проконтролировать премьеру, а также поддержать всех участников проекта.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом», — сказал Петр на пресс-конференции.

Татьяна Навка сама должна была появиться в ледовом шоу, но вместо нее роль императрицы исполнит Аделина Сотникова. В проекте также участвуют Алина Загитова, Камила Валиева, Никита Кацалапов, Елизавета Туктамышева и другие выдающиеся фигуристы.

Супруга Петра Чернышева Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь с 29 на 30 мая. Актрисе было 53 года. В 2019 году у нее была обнаружена глиобластома. Пять лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» мужественно боролась с опухолью головного мозга, но тщетно. Знаменитость похоронили 1 июня на Аллее деятелей искусств Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что редкое архивное фото Заворотнюк от дочери растрогало Сеть.

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