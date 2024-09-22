«Хезболла» нанесла ракетный удар по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Дави

Движение «Хезболла» выпустило около десяти ракет по территории Израиля. Об этом сообщила пресс-служба армии еврейского государства (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале. На севере страны завыли сирены.

В районе авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ​​Рамат-Давид после удара со стороны Ливана разгорелся пожар, заявляют местные СМИ, пламя также охватило порт Хайфы. По предварительным данным, произошло прямое попадание одного из боеприпасов по автомобилю в Назарете. В результате атаки погибли несколько человек.

Израильские журналисты публикуют видео с местными жителями, которые фотографируются с обломками упавших ракет. По информации представителей телеканала Chanel 14, «Хезболла» значительно расширила дальность запуска снарядов. В последнем залпе были выпущены более 100 крупнокалиберных ракет.

В заявлении Исламского сопротивления сказано, что в поддержку «стойкого палестинского народа» в секторе Газа движение нанесло удар по базе и аэропорту Рамат-Давид десятками ракет «Фади-1» и «Фади-2». Подчеркивается, что это ответ на «неоднократные нападения Израиля на различные регионы Ливана, которые привели к падению многих гражданских мучеников».

Как известно, 17 сентября произошла серия взрывов пейджеров и раций представителей «Хезболлы» в разных частях Ливана. Погибли более 30 человек, тысячи получили ранения разной степени тяжести. За это движение пообещало ЦАХАЛ скорую расплату. Ранее, писал 5-tv.ru, Израиль ввел особое положение на севере страны из-за угрозы обстрелов из Ливана.