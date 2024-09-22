Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

Легкомоторный самолет Cessna совершил аварийную посадку в подмосковном Воскресенске. В полете у воздушного судна произошло задымление кабины. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Днем 22.09.2024 на посадочной площадке Воскресенск воздушное судное Cessna-182 RA3119G совершило аварийную посадку. Предварительно, в полете была выявлена неисправность электросистемы, образовалось задымление кабины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при выполнении посадки самолет получил незначительные повреждения. Пострадавших в результате инцидента нет.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, сейчас следователи проводят осмотр места происшествия.

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