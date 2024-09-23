Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут

|
Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 18 0

Яд медоносных пчел способен убивать раковые клетки

Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут

Фото: www.globallookpress.com/© FLPA/S & D & K Maslowski

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Метод признан особенно эффективным для лечения нескольких разновидностей онкологических заболеваний.

Исследователи из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии обнаружили уникальные свойства содержащегося в яде медоносных пчел пептида мелиттина. Он способен уничтожать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы на портале NPJ Nature Precision Oncology.

Ученые определили антиканцерогенные свойства мелиттина, анализируя яд 312 медоносных пчел из Западной Австралии, Ирландии и Англии. Они решили провести эксперимент и ввели данный пептид мышам с онкологией молочной железы. Результаты удивили – мелиттин разрушил мембраны раковых клеток за 60 минут.

Спустя 20 минут после введения он подавил химические сигналы раковых клеток, необходимые для их роста и деления. По результатам исследования, комбинирование мелиттина с химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, оказывается достаточно эффективно в лечение агрессивных форм рака груди.

Ранее 5-tv.ru писал, что яблоки помогают в борьбе с онкологией и ожирением. В частности, постоянное употребление этих фруктов способствует нормализации работы кишечника, что оказывает общее положительное воздействие на работу организма.

 

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сент...

Последние новости

0:31
Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут
0:09
«Кэш» из группы «Слот» презентовал свой первый сборник стихов
23:47
Семья Маслякова написала заявление на разгромившего могилу телеведущего вандала
23:25
Катя Лель требует извинений и 6,5 миллиона рублей от тяжелобольного Кушанашвили
23:03
Спортсмены из России не примут участие в шахматных турнирах FIDE под флагом страны
22:42
Россияне получили травмы в результате ДТП в Турции

Сейчас читают

В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»
Читаем мантры: как ошибки в прошлой жизни мешают нам разбогатеть
«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака