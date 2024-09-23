Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут

Метод признан особенно эффективным для лечения нескольких разновидностей онкологических заболеваний.

Исследователи из Института Гарри Перкинса и Университета Западной Австралии обнаружили уникальные свойства содержащегося в яде медоносных пчел пептида мелиттина. Он способен уничтожать раковые клетки. Результаты исследования опубликованы на портале NPJ Nature Precision Oncology.

Ученые определили антиканцерогенные свойства мелиттина, анализируя яд 312 медоносных пчел из Западной Австралии, Ирландии и Англии. Они решили провести эксперимент и ввели данный пептид мышам с онкологией молочной железы. Результаты удивили – мелиттин разрушил мембраны раковых клеток за 60 минут.

Спустя 20 минут после введения он подавил химические сигналы раковых клеток, необходимые для их роста и деления. По результатам исследования, комбинирование мелиттина с химиотерапевтическими препаратами, такими как доцетаксел, оказывается достаточно эффективно в лечение агрессивных форм рака груди.

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