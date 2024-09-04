«Зарекомендовали себя»: правда ли яблоки помогают в борьбе с раком и ожирением

Эти плоды таят в себе целый кладезь полезных свойств — некоторые из них удивляют.

Согласно исследованиям ученых, яблоки помогают эффективно бороться с раком и висцеральным жиром. Последний находится в брюшной полости, негативно влияя на работу внутренних органов. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, правда ли это.

«Даже одно яблоко в день содержит значительное количество пищевых волокон, что будет способствовать нормализации работы кишечника и, например, будет снижать риски развития рака толстой кишки», — подчеркнула специалист.

Эффективно против ожирения

Врач-нутрициолог добавила, что яблоко важно есть именно с кожурой, так как именно в ней содержится основная часть клетчатки. Специалист согласилась с рекомендациями Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), где призвали есть не менее четырехсот граммов овощей и фруктов — ежедневно.

«Кроме того, овощи и фрукты прекрасно зарекомендовали себя в борьбе с ожирением. И большинство овощей и фруктов имеет еще и низкое содержание калорий. И при этом большое количество неперевариваемых волокон, которые создают сытость, что получается — при низкой калорийности мы достаточно быстро наедаемся», — назвала другой плюс Гусакова.

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Нутрициолог добавила, что бороться с ожирением помогают и острый перец с имбирем, которые обладают дополнительным бонусом. Они ускоряют метаболизм благодаря повышению температуры тела после их употребления.

«Овощи, фрукты, в частности яблоки, будут положительно влиять на уровень глюкозы в крови и не вызывать скачков инсулина. Что будет уменьшать накопление жира и висцерального жира, в том числе», — объяснила специалист.

Польза от других продуктов

Она также привела список других продуктов, которые помогут в профилактике рака и ожирения.

«Первое — это ягоды, особенно ягоды красного оттенка, так как они богаты ресвератролом. Такие, как малина, ежевика, черника, клубника. Ягоды содержат в себе фитохимические компоненты, которые как раз способствуют замедлению роста опухоли», — заявила нутрициолог.

Во вторую группу Гусакова выделила зеленые листовые овощи. Среди некоторых примеров: шпинат, капуста, брокколи и прочая зелень.

«Все они очень богаты витаминами, минералами, клетчаткой. Они способствуют улучшению пищеварения, поддержанию нормальной микрофлоры кишечника, здоровью печени», — объяснила свой выбор специалист.

Более того, содержащийся в этих овощах витамин К также играет ключевую роль в регуляции роста клеток. Такие продукты, как брокколи, богаты сульфорафаном, который, по данным исследований, влияет на развитие раковых клеток.

«Чеснок, в свою очередь, тоже будет помогать укрепить иммунную систему, улучшить иммунитет и детоксикацию организма», — указала Гусакова.

Нутрициолог предупредила, что правильное питание лишь одна из частей щита, который помогать человеку эффективно отражать онкологические заболевания. Важно заботиться о здоровье и другими способами.

Ранее 5-tv.ru писал, можно ли похудеть с помощью пивной диеты. Врач обратил внимание связь подобного способа с яблоками.