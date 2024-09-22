Вторые сутки ведутся поисковые работы упавшего в реку рыбака в КБР

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 15 0

В Кабардино-Балкарии второй день ищут упавшего в воду рыбака

Фото, видео: © РИА Новости/Николай Хижняк; Telegram/МЧС Кабардино-Балкарии/mchskbr; 5-tv.ru

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Течение могло унести его за тысячи километров.

Спасатели вторые сутки ведут поиски мужчины, упавшего в реку Черек Балкарский в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщила пресс-служба местного отделения ГУ МЧС России в своем Telegram-канале.

В субботу, 21 сентября, около 19 часов вечера появилась информация о пропаже местного жителя. Мужчина отправился на рыбалку и перестал выходить на связь. Спасатели незамедлительно отправились на его поиски.

«53-летний мужчина, житель села Верхняя Балкария, пропал накануне вечером. Он рыбачил чуть выше села. Предположительно, стоял на камне, который подмыло водой. А течение в реке сейчас сильное», — отметил начальник подразделения «Нальчик» Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Мухаммат Гулиев.

По его словам, спасатели обследовали девять километров поймы реки Черек Балкарский, но безрезультатно. Сейчас к поискам подключены 16 спасателей и четыре единицы техники. Кроме волонтеров, в спасательной операции также принимают участие местные жители.

Ранее 5-tv.ru писал, что нейросеть спасла пропавшую в лесу пенсионерку. Она провела в чаще 197 часов.

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