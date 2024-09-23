«Бывали у меня дома»: Волочкова рассказала об опыте общения с психологами

Все специалисты, к которым обращалась балерина, делали один и тот же вывод.

Анастасия Волочкова рассказала о своем опыте работы с психологами. Подробности она расскрыла в интервью на Youtube-канале «Амина Centr». Оба специалиста, к которым обращалась балерина, уверяли ее, что психологическая помощь бывшей приме Большого театра не нужна.

«Я никак не отношусь ни к каким психологам, потому что они все у меня бывали дома. Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: „Вы сама психолог для кого угодно“», — рассказала Волочкова.

Также Волочкова упомянула про свою работу с негативом, который ее окружает в жизни. Балерина просто не обращает на хейт никакого внимания.

«Я светлый, хороший, добрый человек. Меня еще ни один человек без улыбки не встретил», — рассказала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова разгневала своих фанатов, опубликовав фото в шубе и купальнике. Подписчики снова стали обвинять звезду в злоупотреблении спиртными напитками.