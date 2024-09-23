«Бывали у меня дома»: Волочкова рассказала об опыте общения с психологами

|
Ольга Бойко
Ольга Бойко 21 0

Анастасия Волочкова рассказала об опыте работы с психологами

«Бывали у меня дома»: Волочкова рассказала об опыте общения с психологами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Все специалисты, к которым обращалась балерина, делали один и тот же вывод.

Анастасия Волочкова рассказала о своем опыте работы с психологами. Подробности она расскрыла в интервью на Youtube-канале «Амина Centr». Оба специалиста, к которым обращалась балерина, уверяли ее, что психологическая помощь бывшей приме Большого театра не нужна.

«Я никак не отношусь ни к каким психологам, потому что они все у меня бывали дома. Я пыталась с одной пообщаться. Говорили все в один голос одно: „Вы сама психолог для кого угодно“», — рассказала Волочкова.

Также Волочкова упомянула про свою работу с негативом, который ее окружает в жизни. Балерина просто не обращает на хейт никакого внимания. 

«Я светлый, хороший, добрый человек. Меня еще ни один человек без улыбки не встретил», — рассказала Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова разгневала своих фанатов, опубликовав фото в шубе и купальнике. Подписчики снова стали обвинять звезду в злоупотреблении спиртными напитками.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сент...

Последние новости

1:59
В Иране раскрыт план по дестабилизации страны
1:37
Прилучный признался: симпатия к Брутян появилась еще в браке с Муцениеце
1:15
Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психбольницу
0:53
«Бывали у меня дома»: Волочкова рассказала об опыте общения с психологами
0:31
Исследования показали, как яд медоносных пчел убивает раковые клетки за 60 минут
0:09
«Кэш» из группы «Слот» презентовал свой первый сборник стихов

Сейчас читают

В Подмосковье вспоминают жертв теракта в «Крокусе»
Читаем мантры: как ошибки в прошлой жизни мешают нам разбогатеть
«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака