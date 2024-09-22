«Дело было вечером, выпить было нечего»: Волочкова разозлила фанатов новым фото

Звезда обратилась к поклонникам с посланием, однако, что она имела ввиду — остается загадкой.

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова разгневала своих фанатов, опубликовав фото в шубе и купальнике. Об этом пишет «7Дней.ru».

Анастасия Волочкова облачилась в шубу. Instagram* / volochkova_art

Балерина собралась в гости к подруге, чтобы позагорать, однако прогадала с погодой и к вечеру сильно замерзла.

«Дело было к вечеру. Приехала к Леночке. Под этой шубой купальник, подаренный только что. Угадайте, какого цвета. Я хоть поем, как вы», — подписала пост Волочкова.

Что именно хотела сказать звезда, поняли не все и гнев подписчиков 48-летней балерины не заставил себя ждать.

«Дело было к вечеру, выпить было нечего, я купальник нацеплю и шпагатом посвечу», — пошутил один из поклонников Волочковой.

Стоит отметить, что балерину неоднократно обвиняли в злоупотреблении спиртными напитками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Анастасия Волочкова залезла голой на забор.

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