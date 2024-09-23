Родным и животным Дарьи Донцовой желают смерти

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 25 0

Дарья Донцова получает угрозы в социальных сетях

Родным и животным Дарьи Донцовой желают смерти

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Собак писательницы начали травить. Один из ее мопсов умер.

Писательница Дарья Донцова завила, что больше не будет выставлять видео со своими животными в социальные сети. Об этом она написала в своих соцсетях.

Как рассказала Донцова, она на протяжении долгого времени получала сообщения с угрозами которые в конце августа перетекли в действия. Собак писательницы отравили. 26 августа заболели мопсы Фин и Мулечка. Первого до сих пор лечат, вторая умерла 27 августа.

«Твои коты живут лучше моих детей, лучше помоги бедным...»

«Нам есть нечего, а ты собак сыром кормишь, чтоб они сдохли», — привела примеры «наиболее приличных» сообщений писательница.

Instagram*/dontsova_official

Королева детектива приняла решение прекратить выкладывать животных, внуков и детей в социальные сети. 

«Я это делала из желания немного развеселить подписчиков. Но более таких видео (с животными — Прим. ред.) в ленте не будет», — написала Донцова.

В данный момент на участке писательницы установили камеры видеонаблюдения, а поисками отравителя занимаются правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Донцова объяснила, почему не уехала из России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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