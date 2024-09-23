Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 14 0

Летом прошлого года МВД России объявило мужчину в розыск.

Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов

Фото: Instagram*/karenshain

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Видеоблогера Карена Шаиняна* заочно арестовали по статье о финансировании экстремистской деятельности. Об этом стало известно из опубликованной информации на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Согласно картотеке Савеловского суда столицы, блогеру предъявили обвинения по уголовной статье, связанной с предоставлением или сбором средств для финансирования экстремистских организаций. Важно отметить, что по ней обвиняемому может грозить до восьми лет лишения свободы.

Стоит добавить, что Шаиняну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Причем это будет сделано с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Он покинул РФ после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Росфинмониторинг внес Шаиняна в список экстремистов и террористов еще в июле 2023 года. Уже в августе МВД России объявило блогера в розыск по уголовной статье.

Ранее 5-tv.ru писал, как осужденный за госизмену актер Канахин** стал фигурантом нового уголовного дела.

* — признан иноагентов в РФ, внесен в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Последние новости

15:59
На Рублевке сгорело «Место силы» Волочковой, Бузовой, Шаляпина и других звезд шоу-бизнеса
15:51
Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов
15:38
«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг
15:25
«Уникален для меня»: лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет юбилейный тур
15:06
Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым
14:53
Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
Угрожал ножом и пинал ногами: в Москве неизвестный избил мотоблогера «Анюту-мини»
«Без подтверждения безопасности»: что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака