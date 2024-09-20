Осужденный за госизмену актер Канахин* стал фигурантом нового уголовного дела

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 26 0

Все материалы уже поступили во Второй западный окружной военный суд.

Осужденный за госизмену актер Канахин* стал фигурантом нового уголовного дела

Фото: Кадр из сериала «Адвокат-7», 2010 г.

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Тема:
Спецоперация

Осужденный за госизмену актер Кирилл Канахин* стал фигурантом нового уголовного дела. Он обвиняется в участии в украинской организации «Русский добровольческий корпус» (РДК)**. Материалы дела поступили во Второй западный окружной военный суд, указано на официальном сайте инстанции.

Помимо Канахина по делу проходят еще четверо обвиняемых, в их числе — лидер экстремистской организации. По совокупности статей им грозит пожизненное лишение свободы. Когда именно начнутся слушания, пока неизвестно.

Стоит отметить, что сам Канахин уже получил заочный приговор в виде максимальной меры наказания в феврале этого года. Он был признан виновным в государственной измене.

По имеющимся данным, в 2022 году артист вступил в РДК, в составе которого принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима с января по март 2023 года. Кроме того, дважды незаконно пересекал границу с Россией, участвовал в боевых столкновениях с ВС РФ и совершил теракт против мирного населения.

Группа украинских диверсантов, в составе которой был Канахин, напала на село в Брянской области 2 марта прошлого года. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru писал, как этой весной в Петербурге задержали четверых членов «Русского добровольческого корпуса».

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация

Тема:
Спецоперация
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