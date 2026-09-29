Лерчек передумала судиться с бывшей стилисткой

Лерчек попросила прекратить производство по гражданскому иску к Янковской

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила прекратить производство по гражданскому иску к своей бывшей стилистке Эльвире Янковской. Об этом сообщил истоник 5-tv.ru.

Янковскую обвиняют в мошенничестве при продаже одежды и аксессуаров известных брендов. По версии следствия, женщина представлялась профессиональным стилистом и около полутора лет предлагала клиентам вещи Christian Dior, Prada и Hermès по цене ниже рыночной. Проведенная экспертиза показала, что товар были поддельными. По данным следствия, одежду и сумки Янковская приобретала на рынке «Садовод», а также в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Ранее Янковская полностью возместила ущерб указанный в предъявленном ей обвинении. Его общая сумма превысила четыре миллиона рублей, около двух миллионов из которых приходилось на Чекалину.

«С учетом частичного и полного возмещения ущерба подсудимой Янковской потерпевшие Чекалина Валерия, Чекалина Анна, Бруевич Анастасия, Тисленко Нелли и Ляликова Виктория просят прекратить производство по их гражданским искам», — заявляет представитель потерпевших.

При этом две потерпевшие — Якушева Анастасия и Филимонова Евгения — свои гражданские иски поддержали. Таким образом, вопрос о прекращении производства касается не всех заявленных требований в рамках дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-стилистка блогера Валерии Чекалиной Эльвира Янковская возместила более четырех миллионов рублей ущерба.

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