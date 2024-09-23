Вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском

Ученик, вооруженный ножом и молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в поселке Балаганск.

Все произошло во время перемены, когда ребята переодевались на физкультуру. Тогда в раздевалку ворвался подросток и стал размахивать инструментом и ножом. Обезвредить школьника удалось учителю, прибежавшему на крики.

Предварительно, в результате нападения пострадали три ребенка. Их уже осмотрели медики и отпустили домой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С нападавшим работают правоохранители, его мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек пострадали в результате нападения ученика с молотком в челябинской школе.