Вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 49 0

Предварительно, в результате нападения пострадали три ребенка.

Вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Ученик, вооруженный ножом и молотком, напал на одноклассников в школе в Иркутской области. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел в поселке Балаганск.

Все произошло во время перемены, когда ребята переодевались на физкультуру. Тогда в раздевалку ворвался подросток и стал размахивать инструментом и ножом. Обезвредить школьника удалось учителю, прибежавшему на крики.

Предварительно, в результате нападения пострадали три ребенка. Их уже осмотрели медики и отпустили домой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. С нападавшим работают правоохранители, его мотивы выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько человек пострадали в результате нападения ученика с молотком в челябинской школе.

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