Угрожал ножом и пинал ногами: в Москве неизвестный избил мотоблогера «Анюту-мини»

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 76 0

В Москве неизвестный мужчина избил мотоблогера «Анюту-мини»

Фото, видео: depositphotos/TakeAr; из открытых источников; 5-tv.ru

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По камерам видеонаблюдения видно, что мужчина поджидал девушку.

В Москве мужчина напал на мотоблогера «Анюту-мини» (настоящее имя Анна Макаренкова). Неизвестный избил девушку и попытался угнать ее мотоцикл. Об этом интернет-знаменитость рассказала 5-tv.ru.

Анна возвращалась вечером домой, когда на повороте на нее набросился злоумышленник, сбив с мотоцикла. Мужчина был одет в серый костюм, на нем также была камуфляжная маска.

«Я <…> начинаю спихивать его с мотоцикла. Он достает из кармана баллончик перцовый и маленький складной нож. Я начинаю, естественно, убегать, падаю, он распыляет этот баллончик мне в лицо и пинает ногами. Уходит опять к мотоциклу, садится на него, хочет опять уехать, но не может завести», — рассказала Макаренкова.

Завести мотоцикл у неизвестного так и не получилось. Он решил забрать у девушки хотя бы телефон. После — скрылся.

«Он выдирает у меня телефон и просто уходит спокойно», — добавила блогер.

По камерам видеонаблюдения можно заметить, что злоумышленник дожидался именно Анну. Мужчина пришел специально за несколько минут до ее приезда. Макаренкова уточнила, что преступник держал в руках палку, чтобы кинуть ее под колеса.

После нападения девушка смогла найти телефон и обратиться в правоохранительные органы. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вооруженный молотком и ножом школьник напал на одноклассников под Иркутском.

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