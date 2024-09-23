Собянин рассказал о работе проекта «Технологические конкурсы»

В рамках проекта «Технологические конкурсы», стартовавшего в 2020 году, в столице прошло уже 32 конкурса, объединивших перспективные столичные стартапы и крупный бизнес, заинтересованный во внедрении инновационных решений. Об этом рассказал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Каждый конкурс посвящен определенной тематике и длится около двух месяцев. Госкорпорации и крупные компании готовят техническое задание, а молодые высокотехнологичные компании предлагают для него свои решения. На первом этапе потенциальные заказчики выбирают 30 решений, после серии встреч с разработчиками победителей остается 15, и их решения внедряются в практику столичного бизнеса.

В общей сложности, за время существования проекта «Технологические конкурсы» в нем принял участие 921 стартап. 60% участников работают в Москве. Заказчики провели 593 пилотных тестирования проектов, более 50% технологий внедрено в повседневную практику. Общий объем привлеченных инвестиций составил 1,89 млрд рублей.

По словам Сергея Собянина, среди предложенных стартапами решений есть продукты и услуги для самых разных сфер бизнеса. Например, это система навигации для столичных вокзалов, которая позволяет пассажирам рассчитать оптимальный маршрут до нужной платформы и технологии цифровизации объектов, которые делают процесс строительства более быстрым, качественным и безопасным.