Напавшего на одноклассников школьника в Балаганске остановил учитель физкультуры

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Подросток набросился на сверстников с молотком и ножом.

Напавшего на одноклассников школьника в Балаганске остановил учитель физкультуры

Фото: СУ Следственный комитет РФ по Иркутской области

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Учитель физкультуры Александр Бакуров из Балаганской школы № 1 задержал ученика, который напал на своих одноклассников с молотком. Видео с педагогом опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Узнав о происшествии в раздевалке, я побежал туда. Увидел ребенка, который хотел нанести себе увечья, и предотвратил данную ситуацию», — рассказал Бакуров.

По словам молодого учителя, сориентироваться в ситуации ему помогла подготовка, полученная во время учебы в педагогическом колледже и службы в армии.

Ужасный инцидент произошел сегодня в поселке Балаганск Иркутской области. По данным 5-tv.ru, во время одной из перемен, когда школьники переодевались на урок физкультуры, в раздевалку ворвался 13-летний мальчик с молотком и ножом. На крики школьников примчался учитель, который и обезвредил нападавшего подростка.

Предварительно, в результате нападения пострадали три ребенка. Им уже оказали медицинскую помощь.

Также есть информация, что подросток собирался после нападения на одноклассников покончить с собой. Однако его остановил учитель физкультуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения 13-летнего подростка на одноклассников в поселке Балаганск Иркутской области.

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