Дело возбудили после нападения школьника на трех одноклассников под Иркутском

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 24 0

Мотивы подростка сейчас выясняют правоохранители.

Дело возбудили после нападения школьника на трех одноклассников под Иркутском

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Возбуждено уголовное дело после нападения 13-летнего подростка на одноклассников в школе в поселке Балаганск Иркутской области. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Указано, что расследование будет проводиться по двум статьям — «Покушение на убийство двух и более малолетних лиц» и «Халатность».

По данным 5-tv.ru, подросток был вооружен молотком и ножом. Предварительно, пострадали три человека.

«Пострадавшим оказана медицинская помощь, угрозы для их жизни и здоровья нет. С нападавшим несовершеннолетним работают правоохранительные органы», — указали в ведомстве.

По факту произошедшего организовала проверку и прокуратура по Иркутской области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности нападения ученика на сверстников.

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