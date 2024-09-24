«Надежный, как швейцарские часы»: стали известны пункты «плана победы» Зеленского

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 111 0

The Times: план победы Украины Владимира Зеленского состоит из четырех пунктов

«Надежный, как швейцарские часы»: стали известны пункты «плана победы» Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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На что надеется украинский узурпатор?

Президент* Украины Владимир Зеленский перед визитом в США подготовил так называемый «план победы», который включает в себя четыре пункта. Об этом сообщает британское издание The Times.

Согласно информации СМИ, в новые требования Киева входит предоставление стране таких же гарантий безопасности, какими располагают страны НАТО. Также Зеленский настаивает на необходимости продолжения преступного вторжения в Курскую область и предоставлении Украине современных видов вооружения. Политик также просит не прекращать финансирование его режима западными партнерами.

При этом источники издания утверждают, что Зеленский не будет открыто требовать членства в НАТО, так как он прекрасно понимает, что никто из его покровителей не согласится принимать Украину в альянс.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле отреагировали на сообщения о «плане победы» Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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