Пока в сети гуляет много противоречивой информации, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Москва обязательно изучит информацию о «плане победы» Украины, составленную президентом* Незалежной Владимиром Зеленским, если она появится в официальных источниках, а сейчас невозможно ее проанализировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы конечно же, внимательно это изучим», — сказал он.

Песков подчеркнул, что сейчас очень много противоречивой и недостоверной информации, к которой российские власти относятся сдержанно.

Первые заявления Зеленского о «плане победы» прозвучали в конце августа. Тогда речь шла о четырех пунктах, первым из которых значилась атака на Курскую область. Другие три пункта содержат «формулы Зеленского», которые киевская власть безуспешно продвигает с 2022 года. На минувшей неделе Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США раскрыли суть «плана победы» Зеленского.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.