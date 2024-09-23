В МИД назвали число задержанных в Чаде россиян: «Предприняты необходимые шаги»

В аэропорту африканской республики уже несколько дней удерживают граждан РФ и Белоруссии.

Власти Республики Чад 19 и 21 сентября задержали троих россиян и одного гражданина Белоруссии. Об этом сообщили в МИД России.

«В Нджамене властями Республики Чад были задержаны трое граждан России — Шугалей М., Суэйфан С., Царев Е. и гражданин Белоруссии Денисевич А.», — говорится на сайте ведомства.

Также сообщается, что посольство РФ в Чаде связалось с местными властями для прояснения ситуации и предпринимает необходимые шаги для скорейшего освобождения задержанных. Контакт поддерживается и с послом африканской страны в Москве.

О задержании российских социологов Шугалея и Суэйфана в Чаде стало известно накануне. Сообщалось, что их с 19 сентября удерживают в аэропорту Нджамены. При этом российское диппредставительство не получало никакой официальной информации от местных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД работает над освобождением россиян и граждан других государств из плена ХАМАС. Речь идет об остающемся в заложниках Александре Труфанове и еще нескольких людях. В частности, Россия пытается вызволить из плена выходца из Донбасса, имя которого не уточняется. Переговоры осложняются военной операцией, которую армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа.