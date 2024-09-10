Непростая обстановка: Москва добивается вызволения россиян из плена ХАМАС

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 46 0

В МИД РФ сообщили о попытках вызволить россиян из плена ХАМАС

Непростая обстановка: Москва добивается вызволения россиян из плена ХАМАС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Дипломаты также намерены освободить нескольких граждан других государств.

МИД РФ работает над освобождением россиян и граждан других государств из плена ХАМАС. Об этом спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы ведомства Михаил Богданов сообщил в беседе с ТАСС.

«У меня будут сейчас контакты с родственниками еще оставшегося в заложниках Александра Труфанова и некоторых еще других людей, за которых мы просили, требовали освобождения», — рассказал дипломат.

По его словам, Россия также пытается вызволить из плена выходца из Донбасса, имя которого не уточняется. При этом Москва намерена освободить еще нескольких пленников, которые являются гражданами других государств.

Михаил Богданов назвал обстановку в переговорном процессе непростой из-за военной операции, которую армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев, который расположен в южной части сектора Газа. В результате атаки погибли не менее 40 человек, более 60 получили ранения различной степени тяжести.

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