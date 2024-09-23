Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 33 0

Тяжба артистов длится несколько месяцев: певица назвала коллегу «женоненавистником», а тот ее — «попрошайкой».

Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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Таганский районный суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской к народному артисту РФ Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний.

Согласно судебному решению, Киркоров должен выплатить Успенской 90 тысяч рублей в течение десяти дней.

В августе суд начал рассмотрение иска Успенской против Киркорова. Сам конфликт двух артистов начался несколько месяцев назад с того, что Успенская в интервью называла Киркорова женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровержения, а позже подал в суд на певицу и потребовал с нее десять миллионов рублей.

Та не стала брать свои слова обратно и подала иск на такую же сумму в ответ на интервью Киркорова, где он заявлял, что артистка «клянчила шмотки» у него, и назвал ее «попрошайкой». В июле суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Слава и Филипп Киркоров помирились после скандала из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова.

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Суд взыскал с Киркорова 90 тысяч рублей в пользу Успенской

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