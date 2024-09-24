«Благодаря этой женщине»: Виторган резко отреагировал на нападки хейтеров

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 28 0

Актер Виторган опровергнул мнение хейтеров, что жена ухудшает его здоровье

«Благодаря этой женщине»: Виторган резко отреагировал на нападки хейтеров

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

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В свои 84 года актер воспитывает двух маленьких дочек.

На жену актера Эммануила Виторгана Ирину напали хейтеры в Сети, на что артист незамедлительно отреагировал. О этом пишет издание 7Дней.ru, оно опубликовало видео, спровоцировавшее разборки.

Семья артиста выбралась на отдых в Баку. Они опубликовали милую видеозапись с детьми Кларой и Этель из аэропорта, но получили на нее совсем не положительную реакцию. Хейтеры сразу же накинулись на Ирину с обвинениями, что ее «прихоть» в рождении детей убивает здоровье супруга, который находится в весьма преклонном возрасте. Они посчитали, что звезде тяжело ходить, что уж говорить о беге за двумя озорными малышками.

Актер Эммануил Виторган защитил жену Ирину от интернет-хейтеров.Актер Эммануил Виторган защитил жену Ирину от интернет-хейтеров. Instagram*/

«Позвольте Вас поправить! Это я активен, благодаря этой Женщине», — ответил на агрессию актер.

Виторган любит свою супругу и двух детей. Идиллия в семье видна невооруженным взглядом. Малышки появились на свет с помощью суррогатной матери в 2018 и 2019 годах. Между супругами большая разница в возрасте — 23 года.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольге Бузовой сделали предложение на высоте двве тысячи метров.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской организации в России, ее деятельность запрещена

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