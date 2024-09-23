Выходит замуж? Ольге Бузовой сделали предложение на высоте 2 тыс метров
Казанский парашютист сделал предложение Ольге Бузовой на высоте 2 тыс метров
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
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Первый брак знаменитой певицы закончился провалом. Будет ли вторая попытка?
Певице Ольге Бузовой сделали предложение на высоте 2000 метров. Мужчина из Казани прыгнул с парашютом и посвятил свой риск артистке. Неужели спустя столько лет Бузова снова пойдет под венец? Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.
«Мои хорошие… Я реально в шоке! Как вам такое предложение? Этот прыжок с парашютом посвятили мне! Невероятно отважный молодой человек! Вопрос один, где кольцо?» — написала певица.
Поклонники звезды рады за нее и с нетерпением ждут продолжение истории. Но их также волнует отсутствие кольца и цветов. Неужели намерения молодого человека не настолько серьезны, раз он не решился на покупку бриллианта и букета роз?
В последнее время личная жизнь певицы набирает обороты. Недавно Ольга спровоцировала слухи о молодом человеке и своей беременности. Что из этого правда, а что нет — покажет время, а пока фолловеры надеются, что их любимая исполнительница снова предстанет перед всеми в свадебном платье.
Ольга не раз говорила, как хочет стать женой и матерью. Может, этот отважный мужчина и сделает ее самой счастливой? Узнаем совсем скоро. Уверены, Ольга такое событие таить не будет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова брала кредит на покупку автомобиля.
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