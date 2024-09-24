Растерзавший отца с сыном медведь загрыз десятки собак в приюте в Приморье

Медведь, который загрыз двух мужчин в Лучегорске, растерзал свыше 30 собак в местном приюте. Об этом сообщили в УМВД РФ по Приморскому краю. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В настоящее время правоохранители совместно с сотрудниками охотнадзора проводятся мероприятия по отлову дикого животного.

«На территории Лучегорска полицейские проводят рейды на машинах, чтобы медведь не проник в поселок», — указали в ведомстве.

Известно, что этот же медведь прежде вошел в дачный домик, где находились двое мужчин — отец 1937 года рождения и его 56-летний сын. Зверь напал на них, в результате чего хозяева участка погибли от полученных травм.

По мнению гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, появление медведя в населенных пунктах говорит о проблемах у животного — зверь либо был ранен человеком, либо болен бешенством.

«Здоровый медведь точно бы не стал так поступать, он даже не приблизился бы к населенному пункту», — сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медведь растерзал отца с сыном в дачном доме в Приморье.