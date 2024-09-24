Динамика рынка: в банках заканчиваются лимиты на семейную ипотеку

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Минфин РФ: лимитов для выдачи семейной ипотеки в банках хватит до ноября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Некоторые крупные финансовые организации уже перестают принимать заявки на выдачу льготных кредитов.

Лимитов для выдачи семейной ипотеки в банках хватит до ноября. Об этом «Известиям» заявили в Минфине. Ведомство будет следить за динамикой рынка и позднее примет решение, нужно ли увеличение квоты.

На данный момент оставшиеся запасы сконцентрированы в основном у мелких банков. А вот некоторые крупные игроки уже перестают принимать заявки на выдачу льготных кредитов. Но ситуация в какой-то мере может сыграть на руку более широкому кругу покупателей. Чтобы стимулировать продажи, не исключено, что застройщики пойдут на снижение цен или проведение выгодных акций на покупку недвижимости.

Сейчас приобрести недвижимость по программе «Семейная ипотека» можно по ставке в 6%. Сумма кредита — до 12 миллионов рублей для семей в столице и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти, а для остальных регионов — до шести миллионов рублей.

Ранее рассказывал о том, что в восьми городах-миллионниках увеличилась цена за аренду жилья.

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