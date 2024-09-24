«Дойти до кондиции»: какие алкогольные напитки больше всего вредят организму

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 48 0

Инфекционист Сережина: самые вредные алкогольные напитки — это пиво и коктейли

«Дойти до кондиции»: какие алкогольные напитки больше всего вредят организму

Фото: www.globallookpress.com/Christophe Gateau

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Все дело в небольшом градусе и вкусовых добавках.

Больше всего наносят вред организму такие алкогольные напитки как пиво и коктейли. Об этом рассказала врач-инфекционист Вера Сережина в беседе с изданием Lenta.ru.

По ее словам, пиво часто относят к слабоалкогольным напиткам, из-за чего люди употребляют его в больших количествах. А это, разумеется, сильно нагружает печень. К тому же, пиво обладает мочегонным эффектом, что приводит к обезвоживанию и похмелью.

При употреблении коктейлей также сложно контролировать степень опьянения из-за наличия в них дополнительных ингредиентов. Своей сладостью они маскируют горечь и терпкость.

«Если не проявлять осторожность, то незаметно „дойти до кондиции“ очень легко. Особенно, если коктейль сделать газированным с помощью колы, шампанского или того хуже — энергетика: диоксид углерода, благодаря которому напиток становится газированным, еще больше усиливает опьянение», — объяснила эксперт.

Причиной похмелья являются конгенеры. Эти химические вещества также содержатся в роме, бренди, красном вине, текиле, коньяке и виски.

Инфекционист подчеркнула, что к быстрому опьянению приводят крепленые ликерные вина, например, херес или портвейн. Они содержат порядка 17-25% этилового спирта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что употребление алкоголя может привести к импотенции в 35 лет.

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