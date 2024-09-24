Двум членам банды Басаева вынесли приговор по делу о теракте в Чечне в 2005 году

Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Басаева Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву по делу о теракте в Чечне в 2005 году. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

В июле 2005 года Дудиев, Донашев и другие члены группировки похитили и убили русского мужчину в чеченской станице Ново-Щедринская.

Автомобиль с телом мужчины, который был одет в военную форму, террористы припарковали рядом с жилыми домами в соседнем селе Знаменское. Машина была начинена самодельными взрывными устройствами (СВУ).

Один из боевиков открыл огонь по припаркованному авто, чтобы привлечь внимание местных жителей. Когда месту происшествия сбежались люди — террористы привели СВУ в действие.

В результате теракта погибли 15 человек, еще 36 получили ранения.

Суд назначил Дудиеву наказание в виде 24 лет лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Донашева приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой приговор вынесли члену банды Басаева за теракт в Буденновске.