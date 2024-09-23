Президент Израиля опроверг причастность государства к взрывам пейджеров в Ливане
Западные СМИ уверены, что спецслужбы страны готовили эту атаку несколько лет.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Aloisio Mauricio
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Тель-Авив отверг свою причастность к терактам в Ливане. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что страна не имеет никакого отношения к взрывам пейджеров, и переложил ответственность на врагов ливанской организации «Хезболла».
«Я сразу отрицаю какую-либо причастность к той или иной операции. У „Хезболлы“ много врагов. „Хезболла“ душит Ливан, разрушает Ливан, создавает хаос снова, снова и снова. Мы здесь для того, чтобы защищаться. Это все, что мы делаем», — подчеркивает Ицхак Герцог.
Однако западные издания утверждают, что след ведет именно к израильским спецслужбам. Американская газета The Washington Post сообщает, что это был план «красной кнопки», которую Израиль готовил более десятка лет. При этом причина, по которой Тель-Авив его активировал — точно неизвестна. Предполагается, что израильские чиновники опасались риска обнаружения взрывчатки.
В результате детонации пейджеров по меньшей мере 37 жителей Ливана погибли, еще более трех тысяч получили ранения.
Ранее 5-tv.ru писал, что израильские военные зашли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле с оружием.
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