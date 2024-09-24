Без ВНЖ и разрешений: как в России борются с фиктивными браками с мигрантами

Эфирная новость 30 0

Сотрудники МВД ведут работу по пресечению фиктивных браков с мигрантами

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Только за этот год через правоохранителей прошло более 300 тысяч подобных дел.

Почти 200 иностранцев лишились вида на жительство и разрешений на временное проживание в России с начала года. Причиной стали фиктивные браки. Об этом рассказали в МВД.

Граждане других государств активно пытаются использовать такую схему для получения миграционного статуса. За семь месяцев этого года по таким делам было передано более 300 материалов. А с 2021-го по 2023 год — более четырех тысяч.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники Следственного комитета накрыли хостел в центре столицы, в котором проживали более сотни иностранных граждан. Отмечалось, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время обыска в нелегальном хостеле обнаружили 108 иностранцев. Всех их доставили в правоохранительные органы для проверки законности пребывания на территории России и возможного участия в совершении правонарушений. Двоих мигрантов поставили на воинский учет и вручили им повестки.

Представителей администрации хостела доставили в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

+17° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
92.92
0.34 103.22
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:54
Их больше нет: родители погибших от отравления детей узнали об их смерти
17:45
«Тяжело дается мой успех»: Андреасян объяснил лишение его прав происками врагов
17:29
В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железной дороге
17:18
Была беременна: новые детали убийства найденной в бочке с кислотой девушки
16:54
Три человека пострадали и погиб пожарный в результате обстрела Горловки
16:49
Без ВНЖ и разрешений: как в России борются с фиктивными браками с мигрантами

Сейчас читают

Синоптики сообщили о наступлении старого бабьего лета - потом зарядят холодные осенние дожди
SHAMAN вернул в бюджет Ставрополя деньги за несостоявшееся выступление
Названа основная версия причины отравления семьи под Красноярском
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака