Какие повседневные продукты способствуют появлению целлюлита

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 14 0

Врач-дерматолог Андриянова: капучино и раф способствуют развитию целлюлита

Какие повседневные продукты способствуют появлению целлюлита

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

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Для сохранения тонуса кожи стоит придерживаться стандартных правил здорового образа жизни.

Капучино и раф способствуют появлению целлюлита из-за лактозного сахара в молоке. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова.

«Дело в том, что в молоке тоже содержится так называемый лактозный сахар, способствующий появлению целлюлита», — отметила Андриянова.

По мнению специалиста, готовка этих напитков на альтернативном молоке ничего не изменит. Врач-дерматолог пояснила, что в кофе нередко добавляют либо сахар, либо сгущенку — оба продукта также способствуют появлению целлюлита.

Мороженное оказалось среди самых вредных продуктов, которые также приводят к появлению целлюлита. К этому списку врач добавила шоколад, сахар, фастфуд, хлебобулочные изделия, а также мармелад — все это высокоуглеводные продукты.

Андриянова также призвала не забывать о соблюдении питьевого режима, который играет немаловажную роль в здоровье организма. При этом стоит ограничить вредные привычки, например, алкоголь и курение. Прогулки на свежем воздухе тоже способствуют сохранению здоровья, напомнила врач.

Ранее 5-tv.ru писал, что мировые цены на кофе достигли максимума за последние 13 лет. Сейчас же бразильские фермеры объявили о потере половины урожая в стране из-за засухи.

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