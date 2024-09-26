Пугающие галлюцинации: из-за чего возникает сонный паралич

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Терапевт Милинис: состояние сонного паралича напрямую связано с фазами сна

Пугающие галлюцинации: из-за чего возникает сонный паралич

Фото: www.globallookpress.com/Liz Gregg

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В момент возникновения этого состояния мышцы человека полностью расслаблены, а мозг продолжает работать.

Оцепенение во время засыпания или просыпания ночью с невозможностью двигаться и говорить связано с особенностью быстрой фазы сна. Об этом Lenta.ru рассказала врач-терапевт Алисия Милинис.

«В фазе быстрого сна мышцы нашего тела полностью расслаблены, чтобы мы не могли двигаться во время сновидений», — объяснила специалист.

Врач-терапевт добавила, что как раз во время состояния сонного паралича мышцы остаются расслабленными. Вместе с тем работа мозга продолжается, так как это именно особенность быстрой фазы сна. В итоге человек ощущает, что тело его не слушается — парализовано.

Недостаток и нерегулярный режим сна одни из факторов, которые могут вызвать это неприятное состояние. Врач также причислила к списку стресс, тревогу и нарколепсию. Милинис подчеркнула, что сам по себе сонный паралич не опасен для здоровья, но здесь кроется нюанс.

Подобное состояние может вызвать у человека сильный стресс из-за того, что он может увидеть галлюцинации. Их реалистичность и пугающее воплощение способно вызвать эмоциональное напряжение, заключила Милинис.

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