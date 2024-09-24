«Социальный джетлаг»: как выспаться на трудовой неделе

В современной реальности люди часто жертвуют сном ради того, чтобы, например, подольше посидеть в телефоне.

Недосып в будние дни не рекомендуется компенсировать пересыпанием в выходные. В течение всей недели нужно хорошо высыпаться, а главное качественно! О секретах правильного сна 5-tv.ru рассказал кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин.

В сомнологии недосып в будние дни и его компенсация в выходные называется «социальным джетлагом». Такое несоответствие биологического и социального времени угрожает не только физическому, но и психическому здоровью человека.

Если в течение рабочей недели человек себя очень изматывает и не досыпает, то у него выстраивается «дистрессовый ритм». И если после такого фрагментарного сна решить резко отоспаться, можно взамен получить головные боли.

«Такой социальный джетлаг, когда в пятницу, субботу, воскресенье человек максимально отсыпается, приводит к феномену „понедельник“: разбитость, несвежесть, головные боли, когнитивные изменения, раздражительность. Это говорит о том, что, все-таки, наш сон и наше психическое состояние благополучия — это единый ритм», — отмечает специалист.

Лучше иметь качественный и продолжительный сон в течение всей недели. По словам эксперта, нужно отойти от такой парадигмы восприятия сна, как подзарядка, когда человек изматывает себя.

«Сон — это прежде всего безопасно, комфортно, приятно. И слова „безопасно“ и „с наслаждением“ имеют здесь важную деталь. Как обеспечить свою бодрость на трудовой неделе? Первое — убрать информационное или сенсорное поглощение», — советует сомнолог.

Ведь перед сном люди часто зависают в гаджетах и не в силах оторваться от экрана. Из-за этого нервная система не переключается на сон, происходит перенасыщение информацией. Поэтому нужно устраивать «сенсорный отдых».

«Обязательно нужна физическая активность. Не изматывание в зале, а это могут быть вполне простые осознанные прогулки за два часа до сна. Пожалуйста, перестаньте начинать утро с телефона, с гаджетов, с проверки мессенджеров и так далее. Лучше наполнить его какими-то естественными сенсорными стимулами: запахами тактильными, приятными. Поцелуйте вашего партнера, обнимитесь», — рекомендует специалист.

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