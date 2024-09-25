Умер звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Умер заслуженный артист РФ Роман Мадянов. Об этом сообщила его коллега — актриса Екатерина Стриженова в своем Telegram-канале.

«Рома, дорогой! Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе, небесного!» — написала она.

Артисту было 62 года, причина смерти не раскрывается.

Мадянов получил широкую известность благодаря своим ролям в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «Склифосовский», а также в фильмах «СуперБобровы» и других проектах.