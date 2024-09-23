Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 101 0

Знаменитый музыкант скончался в возрасте 75 из-за осложнений болезни.

Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

Фото: из открытых источников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни. Об этом написала местная газета Aftonbladet.

«Он был теплым и скромным парнем, который всегда защищал друзей и семью», — приводит издание заявление семьи.

Издание указало, что барабанщик умер 21 сентября из-за осложнений болезни Альцгеймера.

Роджер Палм родился в 1949 году и участвовал во многих группах, но прославился именно в ABBA. Барабанщик впервые сделал свою запись с этим коллективом еще в 1972 году, а вскоре последовали хиты с его участием на ударных: Mamma Mia, Dancing Queen, I Do I Do I Do и множество других.

Важно отметить, что еще в 2010 году шведскую поп-группу ABBA включили в «Зал славы рок-н-ролла» — за выдающиеся заслуги в музыке.

Ранее 5-tv.ru писал, как примерно в таком же возрасте в этом месяце умер брат Майкла Джексона.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Последние новости

15:59
На Рублевке сгорело «Место силы» Волочковой, Бузовой, Шаляпина и других звезд шоу-бизнеса
15:51
Видеоблогера Шаиняна* заочно арестовали за финансирование экстремистов
15:38
«Литературный вор»: писательница обвиняет иноагента Акунина* в плагиате ее книг
15:25
«Уникален для меня»: лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проведет юбилейный тур
15:06
Актриса Мария Аниканова покрылась волдырями после поцелуя с Евгением Мироновым
14:53
Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

Сейчас читают

Мюнхенский сговор в сентябре 1938 года вырастил оголтелую русофобию чехов сегодня
Угрожал ножом и пинал ногами: в Москве неизвестный избил мотоблогера «Анюту-мини»
«Без подтверждения безопасности»: что было в пельменях, из-за которых умерли четыре ребенка
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака