Умер барабанщик легендарной группы ABBA Роджер Палм

Барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни. Об этом написала местная газета Aftonbladet.

«Он был теплым и скромным парнем, который всегда защищал друзей и семью», — приводит издание заявление семьи.

Издание указало, что барабанщик умер 21 сентября из-за осложнений болезни Альцгеймера.

Роджер Палм родился в 1949 году и участвовал во многих группах, но прославился именно в ABBA. Барабанщик впервые сделал свою запись с этим коллективом еще в 1972 году, а вскоре последовали хиты с его участием на ударных: Mamma Mia, Dancing Queen, I Do I Do I Do и множество других.

Важно отметить, что еще в 2010 году шведскую поп-группу ABBA включили в «Зал славы рок-н-ролла» — за выдающиеся заслуги в музыке.

