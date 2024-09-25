Путин: Россия применит ядерное оружие в случае любой массовой атаки

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 57 0

Любое нападение на Белоруссию или другую дружественную страну будет расценено как удар по РФ и получит соответствующую реакцию со стороны нашего государства.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия использует ядерное оружие в случае любой массовой атаки. Об этом он сообщил на заседании постоянного совещания Совета Безопасности.

Глава государства считает необходимым обновить Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он также предложил расценивать любое кооперирование неядерного государства с ядерным против РФ как угрозу.

«На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание: в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил Владимир Путин.

Путин отметил, что ситуация в мире постоянно меняется, потому важно адаптировать документы под складывающуюся обстановку. Ядерное оружие является последним способом обороны из-за своей огромной разрушительной силы, но оно пойдет в ход в случае необходимости.

Также президент подчеркнул, что при угрозе странам-союзникам России, особенно Белоруссии, она оставляет за собой право на ядерную атаку. В качестве опасности будет воспринято любое крупное нападение, в независимости от используемого для него вида оружия.

«С белорусской стороной, с Президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — добавил Владимир Путин.

Заседание Совбеза по ядерному сдерживанию проходит ежегодно по два раза. Однако это стало первым публичным. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин поручил подготовить план продвижения российских брендов за рубежом.

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